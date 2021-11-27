ГОРНЯК22 27.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата Государственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней с применением насилия к потерпевшей) в отношении 47-летнего депутата Государственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай.

По данным следствия, в конце 2019 года на территории Алтайского края в городе Барнауле подозреваемый изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. Лишь спустя два года девочка осмелилась рассказать о совершенном в отношении нее преступлении.

По ходатайству следователя СК в отношении депутата избрана мера  пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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