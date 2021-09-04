Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по материалам СМИ о воспрепятствовании законной деятельности журналиста — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В эфире федерального телеканала показан сюжет о том, что жительница города Барнаула добивается компенсации от частной стоматологической клиники Барнаула за оказанное лечение, которое причинило вред ее здоровью. При производстве съемки один из сотрудников учреждения применил насилие к представителю телекомпании, ограничив возможность видеосъемки с целью недопущения ее распространения в средствах массовой информации. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом).

Кроме того, зарегистрирован материал процессуальной проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи пациентке стоматологической клиники.

Следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям сотрудника учреждения по отношению к представителю СМИ. Также в ходе процессуальной проверки следователи дадут оценку действиям сотрудников медицинской клиники на предмет надлежащего оказания помощи пациентке, после чего будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

ИСТОЧНИК