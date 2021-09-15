Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту угрозы применения насилия в отношении оперативного сотрудника ФСБ — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Октябрьским межрайонным следственным отделом по городу Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении сына осужденного за коррупционные преступления Сергея Дёмина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия, 10 сентября 2021 года судом был вынесен приговор бывшему заместителю главы администрации города Барнаула Сергею Дёмину. Он признан виновным в получении взяток в особо крупном размере и приговорен к длительному сроку лишения свободы с выплатой многомиллионного штрафа и конфискацией имущества. Спустя два дня его 34-летний сын посредством одного из популярных мессенджеров, а также в ходе телефонного разговора высказал угрозы применения насилия в отношении сотрудника Управления ФСБ России по Алтайскому краю, осуществлявшего оперативное сопровождение по уголовному делу в отношении его отца.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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