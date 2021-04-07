Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту угрозы обрушения жилого дома в городе Барнауле — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту угрозы обрушения жилого дома в городе Барнауле.

По данным следствия, поздно вечером 5 апреля 2021 года по улице 1- я Западная, 51 возникла угроза обрушения конструкций — фасадной балки в 2-х этажном жилом доме. Жильцы, двое из которых дети, не пострадали и были эвакуированы. Известно, что дом признан аварийным с 2019 года.

В настоящее время следователями СК проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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