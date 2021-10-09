Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти жительницы Тальменского района в результате обрушения потолочного перекрытия — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, вечером 8 октября 2021 года в районном центре Тальменка в одной из квартир жилого дома произошло обрушение потолочного перекрытия. В результате произошедшего погибла 53-летняя женщина. Известно, что в апреле этого года в четырехквартирном доме произошел пожар, в ходе которого сгорела крыша.

В настоящее время следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

Назад Вперед

ИСТОЧНИК