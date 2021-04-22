Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего ООО «АлМет» в городе Рубцовске — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней машиниста крана ООО «АлМет». Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данным следствия, утром 10 апреля 2021 года работники ООО «АлМет» в городе Рубцовске — машинист козлового крана и 36-летний грузчик выполняли работы по погрузке металла в полувагон. Во время работы подозреваемая, управляя краном, начала подъем ковша, который находился в полувагоне вместе с грузчиком. В результате произошедшего потерпевшему были причинены травмы не совместимые с жизнью в виде перелома ребер и разрыва внутренних органов.

В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Выясняются обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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