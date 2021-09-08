Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности подростку в городе Горняке — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Змеиногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

По данным следствия, вечером 5 сентября 2021 года в городе Горняке 14-летний подросток находился на территории домовладения с двумя сверстниками. Один из его друзей из шалости облил одежду товарища бензином, а через некоторое время поджёг зажигалку в непосредственной близости от юноши. В результате произошедшего, потерпевший получил 50 процентов ожога тела и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.

Следователями СК устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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