Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту получения тяжкого вреда здоровью рабочим предприятия — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, утром 25 ноября 2021 года на территории одного из складов в городе Новоалтайске, при работе на маслопрессе,16-летний подросток, попал ногой в движущуюся часть станка, в результате чего получил телесные повреждения в виде полной ампутации стопы ноги, что причинило ему тяжкий вред здоровью.

В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также лица, ответственного за охрану труда на производстве. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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