Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту оскорбления судьи и прокурора родственниками осужденного в зале судебного заседания — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Октябрьским межрайонным следственным отделом по городу Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении супруги и сына осужденного за коррупционные преступления Сергея Дёмина. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия).

По данным следствия, утром 10 сентября 2021 года подозреваемые находились в зале судебного заседания Железнодорожного районного суда города Барнаула. После оглашения приговора в отношении родственника — бывшего заместителя главы администрации города Барнаула Сергея Дёмина, его супруга и сын высказались в адрес судьи и заместителя начальника отдела прокуратуры Алтайского края грубой нецензурной бранью, проявив тем самым неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи и участников судебного разбирательства.

В настоящее время следователями проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы, опрашиваются участники и очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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