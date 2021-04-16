Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности, повлекших падение дымовой трубы на Барнаульской ТЭЦ-2 — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по постановлению прокурора Октябрьского района города Барнаула, направленному в порядке ст. 37 УПК РФ и результатам доследственной проверки по факту обрушения дымовой трубы на Барнаульской ТЭЦ-2, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

По предварительным данным следствия, в 2020 году на объекте теплоснабжения проводилось обследование технического состояния железобетонной дымовой трубы № 2 и газоходов Барнаульской ТЭЦ-2. После проверки руководству предприятия было указано на ограниченную работоспособность трубы 1959 года постройки и на возможность ее дальнейшей эксплуатации только после проведения ремонта. Несмотря на предписания, должностные лица АО «Барнаульская генерация» мер к восстановлению объекта не предприняли. В результате, 11 апреля 2021 года произошло повреждение системы топливоподачи и, как следствие, обрушение дымовой трубы. Аварийная ситуация повлекла за собой ограничение подачи теплоснабжения в дома жителей Барнаула, а также социальные учреждения города.

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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