Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда на предприятии, в результате которого рабочий получил тяжкий вред здоровью — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, 2 июля 2021 года при производстве кровельных работ на крыше зернового тока одного из крестьянско-фермерских хозяйств Шипуновского района, произошло падение работника с высоты. В результате произошедшего мужчина получил множественные травмы, в том числе, перелом позвоночника, травму живота и грудной клетки.

В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также лица, ответственного за охрану труда на производстве. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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