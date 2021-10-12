Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту истязания несовершеннолетних мальчиков в Крутихинском районе, находящихся под опекой — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего, совершенное в отношении двух и более лиц).

По данным следствия, с 2019 по октябрь 2021 года на воспитании в замещающей семье в селе Заковряшино Крутихинского района находились четверо мальчиков: 2007, 2008 и 2010 годов рождения. На протяжении длительного времени члены семьи опекунов систематически причиняли несовершеннолетним физические и психические страдания путем нанесения побоев. Не выдержав истязаний, дети сбежали из семьи. В настоящее время они помещены в одно из детских учреждений края.

Следователями проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. В настоящее время следователь СК допрашивает потерпевших и свидетелей произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Кроме того, в рамках предварительного следствия будут изучены причины и условия совершения преступления и дана юридическая оценка должностным лицам органов системы профилактики на предмет надлежащего исполнения обязанностей по работе с замещающими семьями. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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