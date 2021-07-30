ГОРНЯК22 30.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту хлопка газа в жилом доме в городе Барнауле — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
55 минут Ago

Октябрьским межрайонным следственным отделом по городу Барнаул  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, весной 2021 года в одной из квартир в жилом доме по улице Молодежной в городе Барнауле сотрудники ООО «Алейскмежрайгаз» выполнили работы по техническому обслуживанию и ремонту газовой плиты. Утром 28 июля этого года из-за утечки бытового газа из газоиспользующего оборудования произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого 69-летняя женщина получила ожоги тела, причинившие тяжкий вред ее здоровью.

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, а также на установление лиц, выполнявших работы по обслуживанию газового оборудования. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

ГОРНЯК22 30.07.2021

Горняк22: «Найти себя: старший следователь Максим Шушаков». К профессиональному празднику корреспондент газеты «Местное время» пообщалась со следователем следственного отдела по городу Рубцовск СУ СКР по Алтайскому краю — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: