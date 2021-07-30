Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту хлопка газа в жилом доме в городе Барнауле — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Октябрьским межрайонным следственным отделом по городу Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, весной 2021 года в одной из квартир в жилом доме по улице Молодежной в городе Барнауле сотрудники ООО «Алейскмежрайгаз» выполнили работы по техническому обслуживанию и ремонту газовой плиты. Утром 28 июля этого года из-за утечки бытового газа из газоиспользующего оборудования произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого 69-летняя женщина получила ожоги тела, причинившие тяжкий вред ее здоровью.

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, а также на установление лиц, выполнявших работы по обслуживанию газового оборудования. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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