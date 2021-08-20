Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц при соблюдении прав ребенка-инвалида в городе Бийске — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ранее Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручал доложить о ходе проверки.

По данным следствия, с декабря 2019 года по настоящее время должностные лица Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования в нарушение законодательства о социальной защите инвалидов не обеспечили специализированным креслом-коляской и креслом-стулом 13-летнюю девочку-инвалида в городе Бийске. Несмотря на собранные родителями ребенка необходимые документы, чиновники длительное время не предоставляют специализированное оборудование, что существенно нарушает права девочки.

В ходе расследования уголовного дела следователями СК будет дана принципиальная юридическая оценка действиям должностных лиц, ответственных за закупку оборудования для инвалидов. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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