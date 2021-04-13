Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц при расселении из аварийного жилья жителей поселка Боровой Бийского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В средствах массовой информации 7 апреля 2021 года размещено видеообращение жителей поселка Боровой Бийского района, в котором жильцы аварийного дома сообщили, что администрация муниципального образования предоставила для их переселения помещение, не пригодное для проживания. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проведена процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Следователями проведен осмотр аварийного жилья, а также помещения, в которое планируется переселить людей. Сотрудники СК встретились с инициативной группой жильцов.

По данным следствия, в 2018 году двухэтажный многоквартирный дом в поселке Боровой признан аварийным и подлежащим сносу в марте этого года. Однако он не вошел в перечень аварийных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках реализации программы переселения. При этом должностные лица администрации Малоугреневского сельского совета Бийского района не предприняли достаточных мер по предоставлению жильцам иных жилых помещений, пригодных для проживания.

В настоящее время следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. С жителями аварийного дома будет проведен личный прием, на котором руководство и следователи ведомства выслушают граждан для установления значимых для следствия обстоятельств. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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