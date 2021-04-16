Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей по неосторожности смерть человека — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, днем 11 апреля 2021 года в районе жилого дома на Павловском тракте в городе Барнауле на идущего по территории 59-летнего мужчину упало дерево. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Следователи СК установили, что обязанности по выявлению и уборке на данной территории ветхих насаждений, представляющих опасность для жизни и здоровья населения, возложены на администрацию Индустриального района города Барнаула.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц районной администрации краевой столицы, отвечающих за надлежащее содержание территории, где произошла трагедия. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

Назад Вперед

ИСТОЧНИК