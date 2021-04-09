Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей обрушение части стены жилого дома в городе Барнауле — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по результатам доследственной проверки и материалам, поступившим из прокуратуры города Барнаула в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула.

По данным следствия, жилой дом, расположенный в краевой столице по улице Советской Армии, 54 в 2013 году межведомственной комиссией по оценке жилых помещений признан аварийным и подлежащим сносу. При этом 11 из 30 помещений в нем находятся в муниципальной собственности. До 2015 года были установлены сроки отселения физических лиц из многоквартирного дома. Однако чиновниками комитета ЖКХ города мер по расселению людей и реализации полномочий по назначению временной управляющей компании принято не было. В апреле этого года в аварийном доме произошло частичное разрушение наружной стены, что повлекло угрозу обрушения кровли и эвакуацию жильцов.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц муниципального образования. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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