Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей обрушение части стены жилого дома в городе Барнауле — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей обрушение части стены жилого дома в городе Барнауле — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю09.04.2021
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по результатам доследственной проверки и материалам, поступившим из прокуратуры города Барнаула в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула.
По данным следствия, жилой дом, расположенный в краевой столице по улице Советской Армии, 54 в 2013 году межведомственной комиссией по оценке жилых помещений признан аварийным и подлежащим сносу. При этом 11 из 30 помещений в нем находятся в муниципальной собственности. До 2015 года были установлены сроки отселения физических лиц из многоквартирного дома. Однако чиновниками комитета ЖКХ города мер по расселению людей и реализации полномочий по назначению временной управляющей компании принято не было. В апреле этого года в аварийном доме произошло частичное разрушение наружной стены, что повлекло угрозу обрушения кровли и эвакуацию жильцов.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц муниципального образования. Расследование продолжается.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева