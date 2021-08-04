Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели жителя города Барнаула в результате наезда автомобиля — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Ночью 2 августа 2021 года на участке местности возле гаражного бокса по улице 1-ая Западная в городе Барнауле в результате наезда транспортного средства на нескольких человек, скончался 35-летний мужчина, еще один человек с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту Октябрьским межрайонным следственным отделом по городу Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По предварительным данным следствия, 26-летняя женщина со своим сожителем отдыхали в одном из заведений краевой столицы. Между парой и тремя мужчинами произошел конфликт, в последствие переросший в драку на улице. В какой — то момент женщина села за руль автомобиля, и врезалась в толпу дерущихся мужчин. Одним из пострадавших оказался ее сожитель, получивший травмы, не совместимые с жизнью — перелом позвоночника и разрыв внутренних органов.

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, а также на установление обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

ИСТОЧНИК