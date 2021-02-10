Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех работников СПК им. Фрунзе в Заринском районе при сходе снега с крыши зерносклада - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех работников СПК им. Фрунзе в Заринском районе при сходе снега с крыши зерносклада — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Следственными органами СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Утром 08 февраля 2021 года на территории зерносклада  на станции Смазнево в Заринском районе при выполнении работ по очистке кровли зерносклада, произошел сход снега. В результате происшествия  погибло 4 работника, которых  придавило сошедшим снегом.

Следователи проводят осмотр места происшествия. Следствием назначены необходимые судебные экспертизы, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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