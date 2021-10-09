Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации).
По данным следствия, в сентябре 2021 года после выхода в эфир сюжета регионального телеканала о продаже в городе Барнауле алкогольной и табачной контрафактной продукции, в редакцию позвонил неизвестный мужчина. Он потребовал от журналистов прекратить расследование и отказаться от распространения информации, высказав угрозу применения насилия. В ходе грамотно спланированных и проведенных следственно-оперативных мероприятий, следователям СК и оперативным сотрудникам полиции удалось установить личность злоумышленника – им оказался 53-летний житель краевой столицы.
В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева