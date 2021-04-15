Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю устанавливаются обстоятельства падения дымовой трубы на Барнаульской ТЭЦ-2 — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по постановлению прокурора Октябрьского района города Барнаула, направленному в порядке ст. 37 УПК РФ, зарегистрирована процессуальная проверка по факту обрушения дымовой трубы на Барнаульской ТЭЦ-2.

По предварительным данным следствия, в 2020 году на объекте теплоснабжения проводилось обследование технического состояния железобетонной дымовой трубы № 2 и газоходов Барнаульской ТЭЦ-2. После проверки руководству предприятия было указано на ограниченную работоспособность трубы и на возможность ее дальнейшей эксплуатации только после проведения ремонта. Несмотря на предписания, должностные лица АО «Барнаульская генерация» мер к восстановлению объекта не предприняли. В результате, 11 апреля 2021 года произошло обрушение дымовой трубы и ограничение подачи теплоснабжения в дома жителей Барнаула, а также социальные учреждения города.

В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц на предмет нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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