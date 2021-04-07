Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю устанавливается местонахождение жителя города Барнаула — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения Казагачева Сергея Александровича, 12.06.1970 года рождения.

По данным следствия, 27 марта 2021 года мужчина ушел из дома, расположенного по улице Малахова в городе Барнауле и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы разыскиваемого: на вид 45-50 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, лысый.

Был одет: куртка черная ниже пояса, шапка вязаная спортивная синего цвета, черные спортивные брюки с надписью «НАЙК», черная футболка с надписью «Найк», кроссовки горчичного цвета.

Следственные органы СК обращаются к гражданам, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, обратиться по телефонам: 8 (385 2) 29-80-02, 29-80-94, 89130991018, (8385 2) 391-498, 42-02-02, 42-33-88 или 02.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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