Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю устанавливается местонахождение жительницы Кулундинского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения Цыс Натальи Алексеевны 11.06.1973 года рождения.

По данным следствия, 6 января 2021 года женщина ушла из дома в селе Кулунда и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: славянской внешности, на вид 45-50 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые.

Была одета в укороченную дубленку коричневого цвета со светлыми меховыми вставками на плечах, вязаную шапку фиолетового цвета, зимние полусапоги черного цвета.

Особая примета: имеет шрам длинной 2 см на брови над правым глазом, мешки под глазами, сильный отек лица.

Следственные органы СК обращаются к гражданам, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, обратиться по телефонам: 8(385-66) 22664 и 8 (385 2) 29-80-02, 29-80-94.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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