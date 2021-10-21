Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю устанавливается местонахождение жительницы Косихинского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения Парубовой Евгении Максимовны 23.01.2003 года рождения.

По данным следствия, в ночь с 9 на 10 сентября 2021 года разыскиваемая вышла из дома по адресу: Косихинский район, станция Баюново и до сих пор ее местонахождение не установлено. У женщины на воспитании находится малолетний ребенок.

Приметы разыскиваемой: на вид 20-21 год, рост 160-165 см, среднего телосложения, волос вьющийся русый до плеч, глаза голубые.

Была одета розовые шлепки на босую ногу, синие джинсы. Телефона и денег с собой не брала, документы оставила дома.

Следственные органы СК обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, позвонить по телефонам: в городе Барнауле 8 (385 2) 29-80-02, 29-80-94 или 02.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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