Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю устанавливается местонахождение 16-летней жительницы города Славгорода — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения Глинской Анжелы Евгеньевны, 06.04.2005 года рождения.

По данным следствия, 31 июля 2021 года разыскиваемая вышла из дома в городе Славгороде и до сих пор ее местонахождение не установлено. Может находиться в городе Новосибирске. Ранее девушка неоднократно покидала место своего постоянного жительства.

Приметы разыскиваемой: на вид 15-16 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волос темный крашеный, глаза карие, на носу имеется пирсинг, на мочках ушей по три прокола, в каждом по серьге.

Была одета в топ розового цвета, джинсы синие, кроссовки белые.

Следственные органы обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, позвонить по телефонам: в городе Барнауле 8 (385 2) 29-80-02, в городе Славгороде 8 (38568) 5-01-41, 5-01-42 или 02.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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