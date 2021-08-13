ГОРНЯК22 14.08.2021
Алтайский край

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю устанавливается местонахождение 16-летней жительницы города Славгорода — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
19 часов Ago

Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения Глинской Анжелы Евгеньевны, 06.04.2005 года рождения.

По данным следствия, 31 июля 2021 года разыскиваемая вышла из дома в городе Славгороде и до сих пор ее местонахождение не установлено. Может находиться в городе Новосибирске. Ранее девушка неоднократно покидала место своего постоянного жительства.

Приметы разыскиваемой: на вид 15-16 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волос темный крашеный, глаза карие, на носу имеется пирсинг, на мочках ушей по три прокола, в каждом по серьге.

Была одета в топ розового цвета, джинсы синие, кроссовки белые.

Следственные органы обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, позвонить по телефонам: в городе Барнауле 8 (385 2) 29-80-02, в городе Славгороде 8 (38568) 5-01-41, 5-01-42 или 02.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

 

 

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