Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд уголовное дело в отношении жителя города Славгорода в покушении на убийство по найму бывшей жены — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 39- летнего жителя города Славгорода за совершение деяния, запрещенного уголовным законом, предусмотренных ч, ч.1 ст. 30 , 4, 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству по найму, выразившееся в приискании соучастников преступления, склонении другого лица к совершению преступления путем уговора и подкупа, которое не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам).

По данным следствия, 39-летний обвиняемый из-за возникших неприязненных отношений к бывшей супруге решил организовать ее убийство. Выступая в роли подстрекателя к совершению убийства, он стал предпринимать меры к приисканию исполнителя готовящегося преступления. В мае 2021 года злоумышленник обратился к одному из жителей города с предложением подыскать исполнителя убийства бывшей супруги за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, на что последний согласился.

Мужчина, не желая участвовать в данном преступлении, незамедлительно сообщил о преступных намерениях обвиняемого в правоохранительные органы. В связи с чем все дальнейшие действия проходили под контролем оперативных сотрудников МО МВД России «Славгородский».

19 мая 2021 года при встрече организатор передал «исполнителю» часть вознаграждения. Через несколько дней, узнав, что потерпевшая якобы мертва, он встретился с мужчиной и передал остальную часть денежного вознаграждения. После этого он был задержан. В связи с этим убийство женщины по найму не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам.

В ходе предварительного следствия мужчине, попытавшегося убить бывшую жену, была назначена психиатрическая экспертиза, которая признала наличие у него психического заболевания. В связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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