Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд уголовное дело в отношении жителя города Рубцовска в покушении на убийство сестры — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Рубцовску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 50-жителя города Рубцовска за совершение деяний, запрещенных уголовным законом, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство человек, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

По данным следствия, вечером в марте 2021 года мужчина, имеющий психическое заболевание, находясь в одной из квартир в городе Рубцовске, нанес не менее одного удара гвоздодером в область головы сестры, а затем пытался ее задушить шнурком. Довести преступный умысел на убийство нападавшему не удалось, в связи с тем, что 43-летняя потерпевшая смогла оказать сопротивление и выбежать из квартиры на лестничную площадку.

В ходе предварительного следствия мужчине, попытавшегося убить сестру, была назначена психиатрическая экспертиза, которая признала наличие у него психического заболевания. В связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Рубцовска постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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