Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд уголовное дело в отношении жителя города Рубцовска в причинении тяжкого вреда здоровью отцу и применении насилия в отношении сотрудника уголовно-исполнительной системы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города Рубцовска за совершение деяний, запрещенных уголовным законом, предусмотренных п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч.2 ст. 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы и места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности).

По данным следствия, вечером в марте 2021 года отец и сыном приехали в гости к знакомым в одно из садовых обществ города Рубцовска. В ходе застолья, сын, взяв кухонный нож, нанес близкому родственнику не менее 3 ударов в область жизненно важных органов. Довести преступный умысел на убийство нападавшему не удалось, в связи с тем, что знакомые 60-летнего потерпевшего мужчины смогли оттащить агрессивно настроенного сына.

Кроме того, следствием установлен еще один факт противоправной деятельности 35 — летнего мужчины, который в апреле 2021 года был направлен в учреждение исполняющее наказание в виде лишения свободы в городе Рубцовске. Для проведения воспитательной работы и мероприятий психологического сопровождения мужчину доставили в кабинет психолога. При проведении беседы, не желая подчиняться законным требованиям сотрудника учреждения, мужчина, нанес ему не менее 5 ударов руками и ногами в область головы.

В ходе предварительного следствия мужчине, пытавшегося убить отца, была назначена психиатрическая экспертиза, которая признала наличие у него психического заболевания. В связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Рубцовска постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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