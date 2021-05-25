Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Бийского района в покушении на убийство знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Бийского района за совершение деяний, запрещенных уголовным законом, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство человека, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

По данным следствия, вечером в феврале 2021 года мужчина приехал в гости к матери в одно из сел Бийского района. В ходе застолья между сыном и гражданским супругом женщины произошел конфликт, в результате которого молодой человек жестоко избил хозяина квартиры, а затем, взяв металлический винт от мясорубки и кухонный нож, нанес не менее 6 ударов в область жизненно важных органов. Довести преступный умысел на убийство нападавшему не удалось, в связи с тем, что он услышал сигнал сирены подъехавшего автомобиля скорой помощи и, испугавшись, убежал.

Кроме того, следствием установлен еще один факт противоправной деятельности 30 — летнего мужчины, который в этот же день похитил сотовый телефон у сожителя матери, причинив ущерб на сумму около 4 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия мужчине, пытавшегося убить 40-летнего знакомого, была назначена психиатрическая экспертиза, которая признала наличие у него психического заболевания. В связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Бийского района постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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