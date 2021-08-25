Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю расследуется уголовное дело в отношении ректора ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю расследуется уголовное дело в отношении ректора ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, на протяжении длительного периода времени с 2014 по 2017 год обвиняемый совместно с директором Алтайского филиала ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина» совершили растрату денежных средств государственного университета на общую сумму около 2 миллионов 500 тысяч рублей путем их перечисления на подконтрольные им счета физических и юридических лиц. Под видом оплаты мнимых гражданско-правовых договоров, которые в действительности не заключались и не исполнялись, в дальнейшем выведенные денежные средства на подконтрольные расчётные счета использовались обвиняемыми для личных целей.

В марте 2021 года директор учебного заведения предстала перед судом по обвинению в растрате. В связи с тем, что ректор от органов следствия скрылся, в декабре 2020 года уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и мужчину объявили в федеральный и международный розыск. В марте этого года он был задержан в пункте пропуска при въезде в Черногорию, а в августе экстрадирован в Российскую Федерацию.

В отношении обвиняемого по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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