Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю расследуется уголовное дело по факту убийства подростками жителя города Бийска — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту убийства жителя города Бийска.

По данным следствия, ночью 20 августа 2021 года в одном из парков города Бийска 13-летний и 15-летний подростки распивали спиртное с 45-летним мужчиной. Между ними произошел конфликт, в ходе которого несовершеннолетние избили взрослого человека. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя СК судом в отношении 15-летнего подростка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 13-летний юноша находится на стационарном лечении в психиатрическом отделении медицинского учреждения. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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