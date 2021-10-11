Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю расследуется уголовное дело по факту халатности сотрудников органов системы профилактики, повлекшей нарушение прав ребенка-инвалида — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Октябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным следствия, в августе 2021 года в городе Барнауле местные жители обратились в правоохранительные органы с заявлением о нахождении в опасности 16-летнего ребенка-инвалида, которого мать, злоупотребляющая алкоголем, оставляла одного дома. Юноша и его 12-летняя сестра были изъяты из семьи, а их мать впоследствии скончалась. При этом, органы системы профилактики города Барнаула, зная о том, что женщина не надлежащим образом занималась воспитанием детей, а мальчик не получал должной медицинской помощи, не предприняли мер по защите прав несовершеннолетних.

После возбуждения уголовного дела следователи СК провели обыски в учреждениях органов системы профилактики. Следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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