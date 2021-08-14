Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводятся следственные действия с обвиняемым по уголовному делу о похищении 12-летней девочки в Бийском районе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного дела по обвинению 40-летнего жителя Бийского района Олега Лавкина в совершении преступления, предусмотренного п.п. « в, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего).

По данным следствия, в одном из сел Бийского района в период времени с июня по июль 2021 года обвиняемый наблюдал за 12-летней девочкой, которая проживала в этом селе в летний период. Днем 31 июля несовершеннолетнюю, проезжающую на велосипеде по проселочной дороге, увидел злоумышленник. С силой толкнув девочку, мужчина связал ей руки и ноги, а затем надел на нее мешок. Обвиняемый погрузил потерпевшую в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал занимаемого им дома. Узнав, что на поиски ребенка организованы силы сотрудников СК, полиции, волонтеров и неравнодушных граждан, Лавкин отпустил несовершеннолетнюю, а сам скрылся. Несколько дней сотрудники правоохранительных органов разыскивали похитителя и 12 августа его задержали на территории Республики Алтай, после того, как мужчину опознал местный житель. Сегодня Лавкин был доставлен на территорию Алтайского края в город Бийск. В настоящее время следователь СК допрашивает его в качестве обвиняемого. Вину в содеянном он признает. Кроме того, следствие инкриминирует мужчине ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних девочек, совершенных им ранее.

В связи с тем, что в отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он будет помещен в следственный изолятор на время предварительного следствия.

Следователями регионального СК проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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