ГОРНЯК22 14.08.2021
Алтайский край

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводятся следственные действия с обвиняемым по уголовному делу о похищении 12-летней девочки в Бийском районе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
13 часов Ago

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного дела по обвинению 40-летнего жителя Бийского района Олега Лавкина в совершении преступления, предусмотренного п.п. « в, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека,   совершенное  с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего).

По данным следствия, в одном из сел Бийского района в период времени с июня по июль 2021 года обвиняемый наблюдал за 12-летней  девочкой, которая проживала в этом селе в летний период. Днем 31 июля несовершеннолетнюю, проезжающую на велосипеде по проселочной дороге, увидел злоумышленник. С силой толкнув девочку, мужчина связал ей руки и ноги, а затем надел на нее мешок.  Обвиняемый погрузил потерпевшую в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал занимаемого им дома. Узнав, что на поиски ребенка организованы силы сотрудников СК, полиции, волонтеров и неравнодушных граждан, Лавкин отпустил несовершеннолетнюю, а сам скрылся. Несколько дней сотрудники правоохранительных органов разыскивали похитителя и 12 августа его задержали на территории Республики Алтай, после того, как мужчину опознал местный житель. Сегодня Лавкин был доставлен на территорию Алтайского края в город Бийск. В настоящее время следователь СК допрашивает его в качестве обвиняемого. Вину в содеянном он признает. Кроме того, следствие инкриминирует мужчине ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних девочек, совершенных им ранее.

В связи с тем, что в отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он будет помещен в следственный изолятор на время предварительного следствия.

Следователями регионального СК проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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