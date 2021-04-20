Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится проверка по факту смерти рабочего ООО «АлМет» в городе Рубцовске — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Утром 10 апреля 2021 года при выполнении работ по погрузке металла при помощи козлового крана в вагон на предприятии ООО «АлМет», рабочему была причинена травма в виде перелома ребер и разрыва внутренних органов. От полученных травм 36-летний мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка.

В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

ИСТОЧНИК