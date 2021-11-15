ГОРНЯК22 15.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится проверка по факту падения из окна малолетнего ребенка в городе Бийске — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago

Днем 11 ноября 2021 года из окна 5 этажа в городе Бийске выпал малолетний мальчик. К счастью, ребенок остался жив, однако получил травмы в виде перелома бедра и ушибов. По данному факту следственными органами Следственного комитете Российской Федерации по Алтайскому краю проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Следственное управление СК РФ краю обращает внимание на необходимость более ответственного подхода взрослых к обеспечению безопасности детей в помещениях многоэтажных жилых и административных зданий.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

 

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Алтайские следователи напомнили об уголовных статьях за «липовые» сертификаты

Горняк22: Алтайские следователи напомнили об уголовных статьях за «липовые» сертификаты

Горняк22
10 часов Ago
Сертификаты и значки о вакцинации Фото: zdravalt.ru Следователи отмечают, что мошенники пользуются моментами замешательства людей, столкнувшихся с вопросом вакцинации, и...

Читать по теме:

ВТОПЕ: