Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится проверка по факту падения из окна малолетнего ребенка в городе Бийске — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Днем 11 ноября 2021 года из окна 5 этажа в городе Бийске выпал малолетний мальчик. К счастью, ребенок остался жив, однако получил травмы в виде перелома бедра и ушибов. По данному факту следственными органами Следственного комитете Российской Федерации по Алтайскому краю проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Следственное управление СК РФ краю обращает внимание на необходимость более ответственного подхода взрослых к обеспечению безопасности детей в помещениях многоэтажных жилых и административных зданий.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

ИСТОЧНИК