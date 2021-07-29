Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится проверка по факту хлопка газа в жилом доме в городе Барнауле — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Утром 28 июля 2021 года в городе Барнауле в одной из квартир на улице Молодежной произошел хлопок газо-воздушной смеси, в результате которого пострадала 69-летняя женщина. Кроме того, при обрушении конструкции стены дома травмы получил 7-летний ребенок. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка.

По предварительным данным следствия, причиной произошедшего могло стать неисправное газовое оборудование.

Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение, остальные жильцы дома эвакуированы. В настоящее время следователи СК проводят осмотр места происшествия. В ходе проверки будет дана правовая оценка лицам, в чьи обязанности входит своевременное обслуживание газового оборудования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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