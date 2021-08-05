Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится проверка по факту гибели двух жителей Рубцовского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Днем 3 августа 2021 года в Рубцовском районе в русле реки Алей обнаружен затопленным автомобиль, в котором находились 54-летний мужчина и 40-летняя женщина без внешних признаках насильственной смерти. По данному факту Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По данным следствия, 2 августа этого года погибший водитель транспортного средства отдыхал со своей знакомой на берегу реки. После того, как они собрались уезжать, автомобиль, стоящий в положении режима движения, покатился в реку. Предварительной причиной смерти погибших является утопление.

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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