Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту обрушения части стены жилого дома в городе Барнауле — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту обрушения части стены двухэтажного жилого дома на улице Советской Армии в городе Барнауле.

По данным следствия, дом 1954 года постройки, признан аварийным в 2013 году. Жильцы эвакуированы, никто из людей не пострадал. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Проводится осмотр места происшествия.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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