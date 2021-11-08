Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту ненадлежащей подготовке к отопительному сезону в городе Яровое — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки по информации о некачественной подготовке города Яровое и объектов теплоснабжения к осенне-зимнему периоду.

Следствию предстоит установить обстоятельства, при которых город не был подготовлен к отопительному сезону, а также проверить в действиях должностных лиц муниципального унитарного предприятия «Яровская топливно-энергетическая компания» наличие признаков преступлений, предусмотренных ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) при организации ремонта и эксплуатации котлов, а также закупке угля. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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