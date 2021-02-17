Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту халатности должностных лиц при эксплуатации теплоэлектроцентрали в городе Яровое - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту халатности должностных лиц при эксплуатации теплоэлектроцентрали в городе Яровое — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 17, 2021
ГОРНЯК22 17.02.2021

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал процессуальной проверки по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации края при эксплуатации ТЭЦ в городе Яровое.

11 февраля 2021 года на теплоэлектроцентрали в городе Яровое произошла очередная авария, которая привела к временной остановке работы двух паровых котлов ТЭЦ и нарушению температурного режима в квартирах, домах и социальных объектах муниципального образования.  Необходимо отметить, что подобные аварии происходят на регулярной основе с 2018 года. Вместе с тем, несмотря на проблемы с подачей тепла, должностные лица органов исполнительной власти Алтайского края не предпринимают действенных мер к устранению причин и условий возникновения аварий. За период с 2018 года на их ликвидацию по данным следствия чиновниками из бюджета выделено около 125 миллионов рублей, однако проблема до сих пор не решена, несмотря на периодическое введение режима чрезвычайной ситуации в городе.

В ходе проверки следователям предстоит дать оценку действиям должностных лиц на предмет халатного отношения к своим обязанностям. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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