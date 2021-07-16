Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего на одном из предприятий города Барнаула — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Днем 15 июля 2021 года на одном из предприятий города Барнаула 31-летний рабочий получил производственные травмы не совместимые с жизнью. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки. Следователь СК выехал на место происшествия, где провел осмотр и опросил свидетелей произошедшего.

По предварительным данным следствия, погибший сотрудник предприятия в нарушение техники безопасности, осуществил работы при включенном станке, получив многочисленные травмы, от которых скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего. Кроме того, в ходе проверки будет дана юридическая оценка должностным лицам, в чьи обязанности входит контроль за охраной труда на производстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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