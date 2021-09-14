Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю принято к производству уголовное дело по факту ДТП в Тюменцевском районе, в котором пострадали три малолетние девочки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю принято к производству уголовное дело, переданное прокурором в порядке ст. 37 УПК РФ из органов внутренних дел по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали три малолетние девочки (ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, днем 22 августа 2021 года в селе Вылково Тюменцевского района 46-летний водитель на автомобиле «Тойота Калдина» не справился с управлением и допустил наезд на двигающихся по обочине дороги на велосипедах трех девочек 8-ми и 11-ти лет. От полученных травм 8-летняя потерпевшая скончалась в машине скорой медицинской помощи, остальным пострадавшим причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Результаты экспертизы показали, что обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения.

Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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