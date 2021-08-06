Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю предъявлено обвинение жителю города Барнаула в изнасиловании — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Вечером 2 августа 2021 года на участке местности возле жилых домов по улице Сухэ-Батора в городе Барнауле мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 33-летнюю женщину, а затем скрылся с места происшествия. По данному факту следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование с применением насилия к потерпевшей, соединенное с угрозой причинения тяжкого вреда здоровью).

Благодаря слаженным действиям следователей СК и оперативных сотрудников полиции преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось раскрыть в короткий срок — злоумышленник был задержан на следующий день после изнасилования. Им оказался неоднократно судимый 33-летний житель краевой столицы. Сегодня следователем ему предъявлено обвинение, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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