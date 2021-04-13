Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю предъявлено обвинение троим жителям региона в сексуальном насилии над молодой девушкой — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Октябрьским межрайонным следственным отделом города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение двум мужчинам 37-ми и 26-ти лет, а также 19-летней девушке в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 131 и п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, 8 апреля 2020 года в городе Барнауле 19-летняя обвиняемая, испытывая личные неприязненные отношения к своей 18-летней знакомой, решила проучить девушку. С этой целью она арендовала квартиру и пригласила двух знакомых мужчин. Под предлогом серьезного разговора, злоумышленница попросила потерпевшую прийти в гости. Когда девушка зашла в квартиру, присутствующие втроем избили ее, а также на протяжении длительного времени насиловали и совершали насильственные действия сексуального характера. Потерпевшей в какой-то момент удалось покинуть квартиру через окно. Оказавшись на карнизе третьего этажа, она стала звать на помощь и спрыгнула вниз. Прибывший на место происшествия сотрудник транспортной полиции поймал девушку.

По ходатайству следователя СК сегодня судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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