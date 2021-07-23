Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю предъявлено обвинение рецидивисту в посягательстве на жизнь участкового уполномоченного полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 57-летнему неоднократно судимому мужчине в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка).

По данным следствия, вечером 14 июля 2021 года участковый уполномоченный отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по городу Барнаулу подъехал на служебном автомобиле в поселок Гоньба для вручения повестки обвиняемому о явке на следственные действия по уголовному делу о фальсификации доказательств. Реализуя умысел на убийство из мести, злоумышленник попросил полицейского подвезти его до проезжей части, предварительно взяв с собой оружие. Находясь на заднем сидении автомобиля, рецидивист произвел прицельный выстрел в голову стража порядка, причинив раны не совместимые с жизнью. После содеянного обвиняемый на участке местности недалеко от населенного пункта поджог тело полицейского и его автомобиль, после чего скрылся.

В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем проведены первоначальные следственные действия, в том числе проверка показаний на месте, где обвиняемый показал, каким способом совершил преступление. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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