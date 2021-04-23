Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю предъявлено обвинение бывшему начальнику Регионального жилищного управления в злоупотреблении должностными полномочиями при обеспечении жильем детей-сирот — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В рамках расследования уголовного дела по обвинению бывшего начальника Краевого государственного казенного учреждения «Региональное жилищное управление» в халатности, четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю установлены факты злоупотребления бывшим чиновником должностных полномочий.

По данным следствия, в 2020 году исполняя должностные обязанности по освоению выделенных средств на приобретение жилья для детей-сирот и имея в распоряжении лимиты бюджетных обязательств на общую сумму более 1 миллиарда 211 миллионов рублей, обвиняемый распорядился проводить закупочные процедуры только в крупных населенных пунктах Алтайского края. В результате злоупотребления должностными полномочиями из запланированных к приобретению жилых помещений для 757 детей-сирот жилье не было приобретено для 401 человека, среди которых лица нуждались в жилых помещениях на территориях муниципальных образований, где закупочные процедуры в течение года не проводились.

Кроме того, являясь служащим государственного учреждения, от которого напрямую зависит исполнение судебных решений, достоверно зная о решениях суда в пользу граждан из категории детей-сирот на получение положенного жилья, обвиняемый умышленно и злостно не исполнил их. При этом в его распоряжении имелись доведенные до РЖУ лимиты бюджетных обязательств в количестве, достаточном для полного исполнения указанных решений. Бывшему чиновнику предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим государственного учреждения вступившего в законную силу решения суда).

В настоящее время следователями проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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