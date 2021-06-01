Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю предъявлено обвинение 14-летней жительнице Барнаула в совершении насилия в отношении малолетней девочки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 14-летней школьнице в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, днем 23 мая 2021 года 14-летняя жительница города Барнаула, находясь в компании сверстников в одном из заброшенных домов краевого центра, причинила телесные повреждения, а затем совершила иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Все противоправные действия были зафиксированы на камеру мобильного телефона. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ход расследования уголовного дела Председатель Следственного комитета Российской Федерации поставил на контроль в центральном аппарате СК.

Кроме того, возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Алтайского края и города Барнаула. В рамках дела следователи проводят обыски в учреждениях органов власти, допросы должностных лиц. По настоянию следователей регионального СК администрацией города принято решение о сносе здания, в котором было совершено преступление. Кроме того, в Правительство края и мэрию Барнаула следователем будет внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовным делам. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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