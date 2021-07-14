Горняк22: Следственным управлением СК России по Алтайскому краю расследуется уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам дорожно-строительного управления в городе Бийске — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем).

По данным следствия, в период с декабря 2020 по июнь 2021 года директор бийского предприятия «Дорожно-строительное управление – 1» не произвел полную выплату заработной платы сотрудникам свыше двух месяцев. Сумма задолженности перед 133 работниками составила более 7 миллионов 300 тысяч рублей.

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, а также на восстановление нарушенных конституционных прав граждан. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

ИСТОЧНИК