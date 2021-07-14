ГОРНЯК22 14.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Следственным управлением СК России по Алтайскому краю расследуется уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам дорожно-строительного управления в городе Бийске — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 минут Ago

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем).

По данным следствия, в период с декабря 2020 по июнь 2021 года директор  бийского предприятия «Дорожно-строительное управление – 1» не произвел полную выплату заработной платы сотрудникам свыше двух месяцев. Сумма задолженности перед 133 работниками составила более 7 миллионов 300 тысяч рублей.

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, а также на восстановление нарушенных конституционных прав граждан. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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