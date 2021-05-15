ГОРНЯК22 15.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Следственным управлением СК России по Алтайскому краю подготовлена Памятка по безопасному поведению детей в сети Интернет — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
5 часов Ago

Интернет плотно вошел в нашу жизнь и стал неотъемлемой ее частью. Он приносит несомненную пользу, но второй стороной реальности является опасность, которую представляет Всемирная паутина. Самой уязвимой категорией пользователей являются дети. С каждым годом число преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних посредством сети Интернет растет в геометрической прогрессии.

Следователями-криминалистами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю и психологами кафедры клинической психологии Алтайского государственного университета подготовлена Памятка для детей двух групп возрастов 9-12 и 13-16 лет о том, как обезопасить себя в Интернете.

 

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