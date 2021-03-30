Горняк22: Следственным отелом по ЗАТО Сибирский СУ СКР по Алтайскому краю в суд направлено уголовное дело по обвинению жительницы Тальменского района в причинении смерти по неосторожности своей 2-летней дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Тальменского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, вечером 18 января 2021 года в Тальменском районе 2-хлетняя девочка упала в ванну с горячей водой, вследствие чего получила термические ожоги около 35 процентов кожи. Лишь утром следующего дня мать ребенка обратилась по телефону в скорую медицинскую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть девочки.

Установлено, что мать ребенка одна воспитывает 4-х детей. Семья на учете в органах системы профилактики, как неблагополучная не состоит.

В ходе предварительного следствия обвиняемая свою вину признала полностью. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Тальменского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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